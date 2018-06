Tallinn. Estland ist eine umstrittene Gedenkplatte für einen ehemaligen SS-Offizier enthüllt worden. Die Tafel für den in einer SS-Uniform abgebildeten Alfons Rebane wurde am Freitag in Mustla eingeweiht. Ein örtlicher Veteranenverein hatte sie zur Erinnerung an Rebane initiiert, der sich im Zweiten Weltkrieg der SS angeschlossen hatte, um am Kampf gegen die Rote Armee teilzunehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er für den britischen Geheimdienst MI6. Danach ließ er sich in Westdeutschland nieder. Die estnische Regierung distanzierte sich von der Gedenkplatte. AFP/nd