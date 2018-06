Was soll das sein

Bei der Türkei-Wahl an diesem Sonntag sind 59,33 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Davon sind 3,05 Millionen im Ausland registriert. Dort wurde bereits abgestimmt. Hier gibt es die Ergebnisse. Immer wieder aktualisiert je nach Auszählungsstand. Ab 17:45 gibt es die ersten Zahlen, in den letzten Stimmbezirken könnte die Auszählung bis spät in den Abend andauern.

Hier zunächst die Ergebnisse der Direktwahl der fünf Kandidaten für das Präsidentenamt, die zur Wahl zugelassen waren. Erhält keiner der Präsidentschaftskandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, kommt es am 8. Juli zu einer Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatziertem.

Für die Präsidentenwahl gibt es einen gesonderten Stimmzettel. Gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan treten fünf Kandidaten an: Muharrem Ince für die CHP, Meral Aksener für die Iyi-Partei, der inhaftierte Politiker Selahattin Demirtas für die HDP, Temel Karamollaoglu für die Saadet-Partei und Dogu Perincek für die Vatan-Partei. Die ersten zeigen zunächst eine starke Dominanz der AKP in der ländlichen Türkei. Der Spitzenkandidat der kemalistisch-säkularen CHP, Muharrem Ince konnte sich dagegen vor allem im liberalen Westen der Türkei durchsetzen und gewinnt dort und im europäischen Nordwesten des Landes mehrere Provinzen. Im Südosten des Landes kann die linke HDP in mehreren Prozinzen die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen.

Mit der Reform des Wahlrechts können in der Türkei nun Wahllisten gebildet werden. Für die Abstimmung zum Parlament kann der Wähler sich für eine Partei oder eine Wahlallianz entscheiden. Es gibt eine Zehn-Prozent-Hürde. Überschreiten die gültigen Gesamtstimmen aller Parteien einer Allianz diese Hürde, ziehen alle Parteien des Bündnisses ins Parlament ein.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP hat eine Allianz mit der ultranationalistischen MHP und der nationalistischen BBP gebildet. Die größte Oppositionspartei CHP ist ein Bündnis mit der nationalkonservativen Iyi-Partei, der islamistischen Saadet-Partei und der konservativ-liberalen DP eingegangen. Die pro-kurdische HDP tritt als einzelne Partei an. Die linke Partei muss – wegen Repression und ohne die Unterstützung anderer Kleinparteien – um den Wiedereinzug ins Parlament zittern.