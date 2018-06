Foto:

»Das ist eine Art Familienersatz hier«, sagt Andrea Heilmann, als sie die Espressokanne auf den Herd stellt. Wie alle Bewohnerinnen und Bewohner der ex-besetzten Häuser in diesem Text heißt Heilmann eigentlich anders, in der Szene liest man seinen Namen nicht so gerne in der Zeitung. Mit am Tisch sitzen Thilo Braune und Claudia Schultz. »Ich habe extra Eis besorgt für das Gespräch heute, Walnuss und Kirsche«, ruft Heilmann und serviert Eis und Schälchen. Bei ihrer Wohnungssuche habe sie damals speziell eine größere Gemeinschaft gesucht, alleine wohnen könne sie sich nicht vorstellen. Auch bei den anderen am Tisch ist das die Hauptmotivation dafür, in einem ehemals besetzten Haus zu wohnen.

Teilweise ausgeschlachtet

1990 wurde die Scharnweberstraße 29 in Friedrichshain im Zuge der Besetzungen in der nahe gelegenen Mainzer Straße mitbesetzt. Der Zustand war schlecht, das Haus war noch in der DDR zum Abriss vorgesehen. Besetzer au...