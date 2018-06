Schwerin. Die Ende 2014 vom Land Mecklenburg-Vorpommern aufgegebene Südbahn startet am Samstag in ihre zweite kleine Sommer-Saison. An sechs Samstagen bis zum 25. August sollen Odeg-Züge zwischen Parchim im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verkehren, wie der Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin am Montag mitteilte. Zwischenstationen seien unter anderem Lübz, Karow und Alt Schwerin. Der Fahrplan wird dem Verband zufolge an besonderen Aktionen in der Region ausgerichtet - dazu zählen das Fischerfest am 30. Juni in Alt Schwerin und das Volksfest in Malchow am 7. Juli. dpa/nd