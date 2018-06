Oranienburg. Am Montag ging gegen 10 Uhr eine telefonische Bombendrohung im Jobcenter Oberhavel ein. Landrat Ludger Weskamp (SPD) ordnete deswegen in Absprache mit der Polizei die Evakuierung von Haus 3 in der Oranienburger Havelstraße an, wie die Kreisverwaltung mitteilte. 120 Mitarbeiter verließen das Gebäude, in dem die Polizei bis 13.30 Uhr vergeblich nach einer Bombe oder anderen gefährlichen Substanzen suchte. Danach wurde das Gebäude wieder freigegeben. Die Mitarbeiter sollen an diesem Dienstag an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. nd