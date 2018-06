Hennigsdorf. Die Diagnostikfirma sphingotec GmbH aus Hennigsdorf erhält fünf Millionen Euro Wachstumsfinanzierung. Das Geld stellten eine Tochtergesellschaft der brandenburgischen Landesinvestitionsbank ILB und ein Schweizer Family Office bereit, teilte die ILB am Montag mit. Das 2002 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Diagnostikmethoden für die Intensivmedizin. Mit dem nun bereitgestellten Geld soll der Markteintritt von Biomarkern vorangetrieben werden, hieß es. Durch Beteiligungsaktivitäten der ILB gingen bislang rund 205 Millionen Euro an knapp 200 Unternehmen. Auf diese Weise konnten 7100 Arbeitsplätze entstehen beziehungsweise gesichert werden. dpa/nd

