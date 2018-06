»Auf die vielen Unregelmäßigkeiten, die wir bei unserem Marktcheck herausgefunden haben, haben wir die Anbieter aufmerksam gemacht. Die ersten Betreiber haben sich bereits verpflichtet, ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend unserer Beanstandungen zu ändern«, so die Juristin Dr. Katarzyna Guzenda. VZB/nd

Verbraucher sollten vorab wissen: Wollen sie den Parkplatz im Vorfeld sichern? Soll eine kurzfristige Stornierung möglich sein? Wird ein Shuttleservice zum Terminal angeboten und wann genau muss der eigene Wagen vor Ort abgestellt werden? Nach einer verbindlichen Buchung erhält der Kunde in der Regel eine Bestätigung. Sollte das nicht der Fall sein, kann das ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine unverbindliche Buchung gehandelt hat. Eine Nachfrage beim Anbieter kann Klarheit verschaffen.

»Bei der Auswahl eines Parkplatzes an einem Flughafen ist es ratsam, sich die Reservierungsmodalitäten des jeweiligen Anbieters genau anzuschauen«, empfiehlt Dr. Katarzyna Guzenda, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, anhand des Marktchecks.

Aufgrund von Beschwerden untersuchte die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) die Online-Angebote verschiedener Betreiber von Parkplätzen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Der Marktcheck zeigte: Nicht immer können Verbraucher sicher sein, dass eine Online-Reservierung verbindlich ist.

