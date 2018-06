Was soll das sein

Luxemburg. Nach der umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat die EU neue Sanktionen gegen Vertreter des südamerikanischen Landes verhängt. Die EU-Staaten beschlossen am Montag, elf Verantwortliche für die Wahl in Regierung und Behörden mit Einreise- und Vermögenssperren zu belegen. Maduro hatte sich bei der Wahl im Mai mit deutlichem Vorsprung eine zweite Amtszeit bis 2025 gesichert. Das wichtigste Oppositionsbündnis MUD hatte den Urnengang boykottiert. Die Wahlbeteiligung lag unter 50 Prozent. Maduro wird vorgeworfen, seit Jahren die Demokratie in Venezuela auszuhebeln. AFP/nd