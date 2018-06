Bamako. Bei einem Angriff auf ein Dorf in Mali sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Zu dem Vorfall kam es nahe Djenné im Zentrum des Landes, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Soldaten, die zu dem Ort Koumaga entsendet worden seien, hätten die Leichen der Menschen vorgefunden. Eine Organisation, die Viehhirten vom Volk der Fulani vertritt, sprach von fast 50 Toten. Die Menschen seien am Samstag von Donzo - traditionellen Jägern - und ihren Komplizen erschossen worden. In Mali kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen Volksgruppen. dpa/nd