Die IG Metall streikt und kämpft für und zusammen mit ihren Mitgliedern, bei Halberg Guss in Leipzig auch mittels Werkblockade. Die christliche DHV-Gewerkschaft dagegen tritt deutlich zahmer gegenüber Arbeitgebern auf. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Ob Hanffreunde, Hochschulen oder Hebammen, Flieger von Hängegleitern oder Hundesportliebhaber: Es gibt viele Verbände in Deutschland, die sich mit den drei Buchstaben DHV abkürzen. Sie sind einer allgemeinen Öffentlichkeit eher wenig bekannt, genauso wie eine christliche Gewerkschaft, die dieses Kürzel trägt. Und das ist dann doch ungewöhnlich für eine Vereinigung, die in Tarifauseinandersetzungen zieht. Aber anders als IG Metall oder ver.di regelt die DHV-Berufsgewerkschaft ihr Tarifgeschehen geräuschlos. Und genau darin sehen ihre Kritiker ein Problem. Denn es nährt den Verdacht, dass die christliche Kleingewerkschaft Tarifverträge weniger durch gewerkschaftlichen Druck und ernstzunehmende Streikdrohungen erreicht, als vielmehr, indem sie den Wünschen der Arbeitgeberseite so weit entgegen kommt, dass es zu einem Abschluss kommt.

Am meisten Schlagzeilen macht die DHV-Berufsgewerkschaft denn auch durch den Aufstand ihrer Gegner, d...