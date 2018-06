München. Den 30 größten deutschen Unternehmen fehlen laut einer Untersuchung Hunderte weibliche Führungskräfte. Insgesamt fehlten 1100 Managerinnen, um jeweils 30 Prozent der Posten in den ersten drei Führungsebenen mit Frauen zu besetzen, erklärte die Personalberatung Russell Reynolds am Montag. Unterdessen hätten fast alle DAX-Konzerne die gesetzliche Frauenquote im Aufsichtsrat erfüllt. Einzig der Sportartikelhersteller Adidas und der Pharmakonzern Beiersdorf lägen unter den 30 Prozent. In machtvollen Positionen sitzen die Frauen aber dennoch selten: So gebe es mit Simone Bagel-Trah beim Konsumgüterhersteller Henkel nur eine weibliche Aufsichtsratsvorsitzende. Nur zehn von 129 Aufsichtsratsausschüssen würden von Frauen geleitet, nur vier der 30 größten deutschen Konzerne erreichen auf wenigstens einer der obersten Führungsebenen 30 Prozent Frauenanteil. AFP/nd