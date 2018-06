Berlin. Die Deutsche Bahn will bei angehenden Azubis künftig auf das Bewerbungsschreiben verzichten. Ab Herbst soll es möglich sein, über eine Onlineplattform nur noch Lebenslauf und Zeugnisse einzureichen. »Wir wollen es den Bewerbern so einfach wie möglich machen«, sagte Personalerin Carola Hennemann. »Für Schüler ist so ein Motivationsschreiben schon schwierig«, sagte Hennemann, die bundesweit für die Einstellung von Ingenieuren zuständig ist. »Wir prüfen die Motivation der Bewerber sowieso noch mal in einem Gespräch.« Bei der Bahn gehen Tausende Mitarbeiter in den Ruhestand. In den nächsten zehn Jahren wird etwa die Hälfte der Belegschaft aufhören. Der Konzern will allein 2018 rund 19 000 Mitarbeiter einstellen, darunter 3600 Auszubildende. dpa/nd