In Nigerias Team ist Bryan Idowu (r.) eine feste Größe, das hätte er auch im russischen werden können. Der 26-Jährige ist in St. Petersburg geboren und aufgewachsen, spielte in der Jugend für den großen Klub Zenit. Seine Erinnerungen: »Vater und Mutter hatten ständig Angst um mich.« Er musste schon als Kind um sein Leben rennen, verfolgt von Rechtsradikalen. Verjagt hat ihn auch die einflussreiche Zenit-Fangruppe Landscrona, die 2012 vom Verein forderte, keine Schwarzen zu verpflichten. Jetzt kehrt Idowu zum Spiel gegen Argentinien zurück.