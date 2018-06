Robert Lewandowski hatte es gegen Kolumbien, wie hier gegen Davinson Sanchez (r.) und Abel Aguilar (l.), nicht leicht. Im Angriff war er auf sich allein gestellt, Polens Mittelfeld und Abwehr waren mit dem Gegner überfordert - am Ende stand es 0:3, und der Gruppenfavorit war nach Spiel zwei ausgeschieden. »Wir waren schwächer«, beschied Lewandowski. Der Star und Kapitän konnte auf ganz großer Bühne wieder mal nicht glänzen. Warum? »Aus nichts kann ich nichts machen«, beklagte er fehlende Unterstützung und fühlte nur noch »Wut und Verbitterung«.

Deutschland gegen Schweden in einem usbekischen Selbstbedienungsrestaurant am Flughafen Domodedowo

Olga Poljakowa arbeitet in St. Petersburg im Diversity House. Geheimdienst und Polizei bereiten ihr einige Probleme

In den Nachtzügen der russischen Bahn lernt man die wahren Fußballfans kennen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!