Ab 28. Juni, Hebbel am Ufer 2, Hallesches Ufer 32, Kreuzberg.

Ab diesem Donnerstag läuft das Stück im HAU2 unter der Regie von Tim Etchells. Zusammen mit dem Kollektiv Forced Entertainment experimentiert er seit mehr als 30 Jahren mit den Konventionen der Genres, Erzählungen und dem Theater selbst und sprengt diese nicht selten lustvoll. Ihre Einflüsse bezieht die Gruppe nicht allein aus dem Theater, sondern auch aus Tanz, Performancekunst, Musikkultur sowie Cabaret oder Stand-up-Comedy. Stets provokant, entzieht sie sich häufig den Erwartungen des Publikums. nd Foto: Forced Entertainement

Das Stück »Out Of Order« balanciert dabei zwischen Komik und Nicht-Komik. Gewalt und Gehabe, Streiche und clowneske Kapriolen weichen nach und nach Zankereien, Erschöpfung, Hunger, Melancholie und Stille.

Eine Truppe glückloser Clowns versucht im hellen Scheinwerferlicht der kahlen Bühne nach Kräften, ihre Zeit totzuschlagen. Sie proben alte Gags, verheddern sich bei neuen, vergessen, was geschehen ist, erinnern sich wieder und vergessen es erneut.

