Rund 42 000 Jugendliche nahmen am diesjährigen YOU Summer Festival teil, das vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände stattgefunden hat. Rund 200 Aussteller präsentierten dort aktuelle Trends. Die YOU ist Europas größtes Jugendevent und etablierte sich erneut als wichtiges Trendbarometer für Jugendkultur. Sie fand dieses Jahr bereits zum 20. Mal statt und feierte sich erstmals als Festival.

Die Jugendlichen konnten auf der Messe zwischen drei Bereichen wählen: Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport und Fashion.

Über 100 internationale und nationale Musikgrößen wie Bars and Melody (UK), Johnny Orlando (Kanada) oder Lukas Rieger (Deutschland) traten auf. Darüber hinaus konnten die Jugendlichen auch innovative Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft planen. Ein umfangreiches Ausbildungs- und Karriereportal gab die Möglichkeit, sich breit zu informieren. Verschiedene Aussteller wie der ADAC, das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder andere potenzielle Arbeitgeber stellten sich den Jugendlichen mit ihren Berufen vor. nd