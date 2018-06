Neu in der zweiten Staffel dabei ist Schauspieler Winfried Glatzeder (»Die Legende von Paul und Paula«). Der 73-Jährige soll den gealterten Polizisten Ulrich Nielsen darstellen, der in der ersten Staffel von Oliver Masucci (49) gespielt wurde. Auch Sandra Borgmann (44) und Sylvester Groth (60) gehören künftig zum Cast um Louis Hofmann, Jördis Triebel, Lisa Vicari und Oliver Masuc. dpa/nd

In dieser Woche haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Netflix-Serie »Dark« begonnen, wie der Streamingdienst mitteilte. Gedreht wird die Fortsetzung der international hochgelobten Mystery-Serie in Berlin und Umgebung. Die zweite Staffel soll wieder aus acht Folgen zu je 60 Minuten bestehen.

