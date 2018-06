Das internationale Dokumentarfilmfestival dokumentART in Neubrandenburg hat eine neue Leiterin. Seit Mai ist Sarah Adam (39) für das Festival verantwortlich, wie der Geschäftsführer des veranstaltenden Vereins Latücht, Holm-Henning Freier, am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Adam habe zuvor unter anderem beim Internationalen Kurzfilm-Festival in Hamburg sowie beim Kasseler Dokfest mitgearbeitet.

Adam ist Nachfolgerin der Taiwanesin Yun-Hua Chen, die erst vor einem Jahr ihr Amt angetreten hatte. Sie habe aus privaten Gründen die Leitung des Festivals niedergelegt, sagte Freier.

Die 27. dokumentART findet vom 17. bis 21. Oktober in Neubrandenburg statt. Fast 2300 Produktionen sind dafür bisher eingereicht worden - ein neuer Rekord, wie Freier sagte. Im vergangenen Jahr seien es noch 1800 gewesen, in früheren Jahren weniger als 1000. Dies stelle die dreiköpfige Programmkommission vor große Herausforderungen. dpa/nd