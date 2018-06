Der berühmte Frankfurter Jazzer Albert Mangelsdorff wäre Anfang September dieses Jahres 90 Jahre alt geworden. Wenige Wochen später startet das 49. Deutsche Jazzfestival am 22. Oktober in der Frankfurter Alten Oper mit einer Hommage an den 2005 gestorbenen Posaunisten. Ehemalige Weggefährten wie Joachim Kühn, Pierre Favre oder Christof Lauer erinnern zusammen mit der hr-Bigband an Mangelsdorff, wie der Hessische Rundfunk (hr) am Dienstag mitteilte. dpa/nd