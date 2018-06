Berlin. Das Bundesinnenministerium hält eine Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden bei Onlinedurchsuchungen und zur Überwachung von Messengerdiensten für überfällig. Staatssekretär Hans-Georg Engelke sagte am Dienstag bei einem »Kongress für wehrhafte Demokratie« in Berlin: »Es kann nicht sein, dass wir immer tauber und blinder werden.« Das Ministerium rechnet aber gesellschaftlich und politisch mit Gegenwind. »Wenn Online-Durchsuchungen zur Strafverfolgung zulässig sind, dann müssen sie eigentlich für Gefahrenabwehr auch zulässig sein«, so Engelke. BKA-Vizepräsident Peter Henzler, erklärte, Rauschgifthandel finde größtenteils nicht am Bahnhof oder in der Imbissbude statt, sondern im Darknet und »wird über Paketdienste abgewickelt«. dpa/nd