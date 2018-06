Kabul. Bei einem Selbstmordattentat in der ostafghanischen Provinz Kunar sind neun Polizisten getötet worden. Mindestens drei weitere seien verletzt worden, so der Sprecher der Provinzregierung am Dienstag. Der Attentäter habe sich in der Nacht vor einem Sicherheitsposten im Taschaki-Bezirk in die Luft gesprengt. Wer hinter der Tat steckte, blieb zunächst unklar. In Kunar sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Zudem verstecken sich dort Kämpfer der pakistanischen Taliban. dpa/nd