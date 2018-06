4340 Euro Strafe sind für Serbiens Trainer Mladen Krstajic zu verkraften. Die FIFA hat sehr milde auf dessen Tirade nach der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz reagiert, für die Krstajic den deutschen Schiedsrichter verantwortlich gemacht hatte. Der Serbe meinte, Felix Brych gehöre »nach Den Haag«, offensichtlich in Anspielung auf den dortigen Sitz des Kriegsverbrechertribunals. Brych sollte »der Prozess gemacht werden«, hatte Krstajic gefordert. Die FIFA fand den Vergleich offenbar nicht so schlimm. nd/Agenturen

