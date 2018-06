Nabil Maaloul nimmt diese WM bis zum Schluss ernst. Auch wenn Tunesiens Mannschaft das Achtelfinale nicht mehr erreichen kann, ließ ihr 56-jähriger Nationaltrainer das Team erneut nur hinter verschlossenen Türen üben. Die Taktik bleibt geheim, also fand die letzte Einheit im Trainingscamp am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Immerhin soll zumindest noch der zweite Sieg in der WM-Geschichte der Nordafrikaner her. Seit 1978 wartet Tunesien auf diesen Erfolg. »Das Spiel gegen Panama wird sehr schwer«, sagte Maaloul.