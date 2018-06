FDP, AfD und LINKE haben verhindert, dass die Sitzung der Hamburger Bürgerschaft an diesem Mittwochnachmittag während des WM-Spiels der deutschen Elf gegen Südkorea unterbrochen wird. Gegen einen entsprechenden Vorschlag der rot-grünen Regierung, unterstützt von der CDU, legten die drei Oppositionsparteien im Ältestenrat des Parlamentes ihr Veto ein. Weitere Terminüberschneidungen wird es nicht geben. Die Bürgerschaft trifft sich erst im August nach den Ferien wieder.

Bei dieser WM wurde der Elfmeterrekord schon vor dem Ende der Vorrunde gebrochen. Nach 36 von 64 Spielen haben die Schiedsrichter schon 20-mal auf Strafstoß entschieden. 1990, 1998 sowie 2002 hatte es jeweils 18 Elfmeter im gesamten Turnier gegeben. Die Erklärung dafür ist ziemlich einfach: In Russland wird zum ersten Mal mit Videobeweis gespielt, der so einige Sünder enttarnt, die früher versteckt foulten. Nach einer Sichtung der Kamerabilder wurde siebenmal auf den Punkt gezeigt. Allerdings wurde dem Brasilianer Neymar ein Elfmeter wegen einer Schwalbe auch wieder aberkannt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!