Berlin. Die Schauspielerin Diane Kruger und die Filmemacherin Katja Benrath können der Oscar-Akademie beitreten. Die Deutschen gehören zu den Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen wurden, wie der Verband in Los Angeles mitteilte. Auch der Potsdamer Oscar-Preisträger Gerd Nefzer wird Juror in der Oscar-Akademie. Nefzer hatte im März für seine Arbeit am Science-Fiction-Film »Blade Runner 2049« den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen. Unter den Auserwählten sind zudem Musiker wie Kendrick Lamar und Autoren wie J.K. Rowling.

Insgesamt seien 928 Menschen aus 59 Ländern neu eingeladen worden, rund die Hälfte davon Frauen und knapp 40 Prozent Nicht-Weiße - beides Rekorde für die Besetzung der Akademie, die sich vorgenommen hat, den Frauenanteil und den Anteil ethnischer Minderheiten bis 2020 zu verdoppeln. dpa/nd Kommentar Seite 4