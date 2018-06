Zum ersten Mal werden in Berlin die Arbeiten der beiden Künstler Manuel Santos Maia (Mosambik, 1970) und Nuno Ramalho (Portugal, 1975) zusammen ausgestellt. Beide begannen ihre Laufbahn Ende der 90er Jahre in Porto und haben die dortige lokale Kunstszene mitbegründet - nicht nur als Künstler, sondern ebenso als Kuratoren, Produzenten und Kunsterzieher. Ihre Arbeiten (beide verwenden vorzugsweise die Medien Installation und Film/Video) beschäftigen sich anhand persönlicher Familienerzählungen mit den Bedingungen des Postkolonialismus (Santos Maia) und mit der der künstlerischen Produktion in all ihren Ausprägungen eigenen Dynamik im Spätkapitalismus (Ramalho). Bei beiden kann das Konzept der Wirkung als ein durchgängig bestimmendes Element ausgemacht werden. nd

30. Juni bis 14. Juli, samstags 14 bis 18 Uhr, rosalux, Wriezener Str. 12, Wedding