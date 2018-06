Leverkusen. Fast drei Viertel aller Menschen in Deutschland führen unterwegs oder am Arbeitsplatz mindestens eine Arznei mit sich. Nahezu jede zweite Frau hat für den akuten Bedarf Kopfschmerztabletten oder andere Schmerzmittel dabei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Krankenkasse pronova BKK. Pflaster führen mit 51 Prozent die »Hitliste« der von Frauen mitgeführten medizinischen Hilfsmittel an. Knapp jede fünfte Studienteilnehmerin hat darüber hinaus auch ein Nasenspray und ein Mittel gegen Sodbrennen griffbereit. Insgesamt führen Frauen im Durchschnitt etwa vier Präparate täglich mit sich. Entgegen der Klischees sind mit 67 Prozent aber auch die meisten Männer auf plötzliche Beschwerden vorbereitet. Sie haben rund drei Medikamente immer dabei. nd