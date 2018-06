Was soll das sein

Stuttgart. Zehntausende Bürger in Baden-Württembergs Landeshauptstadt müssen sich auf großflächige Fahrverbote für ältere Diesel-Autos ab 2019 einstellen. Die grün-schwarze Landesregierung will dann Verbote für Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 4 und darunter verhängen. Das konkrete Datum ist noch unklar. Ob später auch Diesel-Autos mit Euro 5 betroffen sind, hängt von der Wirkung des geplanten Gesamtpakets zur Luftreinhaltung ab, das die grün-schwarze Koalition bis zur Sommerpause eintüten will. Fahrverbote gibt es bislang erst auf zwei stark befahrenen Straßenabschnitten im Hamburger Stadtteil Altona. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, es gebe noch eine Reihe offener Fragen. dpa/nd