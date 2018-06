Am Mittwoch wurde die Ausstellung »Albums de jeunes architectes et paysagistes« am Institut français in Berlin eröffnet. Noch bis zum 31. Juli werden Projekte und Ideen der Preisträger des französischen Architektur- und Landschaftsarchitekturwettbewerbs AJAP präsentiert.

Seit 1980 wird die Auszeichnung alle zwei Jahre vom Kulturministerium an herausragende Projekte in den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur vergeben. Der Preis richtet sich an junge Talente unter 35 Jahren und repräsentiert damit die innovativsten Ideen einer neuen Architektengeneration. Anhand von Bild- und Textmaterial wie kurzen Videosequenzen werden die Projekte vorgestellt. Sie bieten auch einen persönlichen Einblick in die tief greifenden Veränderungen, die der Beruf des Architekten und des Landschaftsarchitekten durch alle Generationen hindurch erfährt. Die Ausstellung wird außerdem noch im Institut français Köln (7. bis 28. September) und im Institut français Hamburg (15. Oktober bis Mitte November) zu sehen sein. nd