Vier Tage, vier Ausstellungshallen, vier Konzerte und dazu zeitgenössische Kunst von über 80 internationalen Künstlerinnen und Künstlern - so präsentiert sich zum zweiten Mal das Kunstfestival transformart. Das Berliner Festival wird am Donnerstag um 19 Uhr in der Wilhelminenhofstraße 83-85 eröffnet. Bis zum 1. Juli können sich Besucher*innen weit über 500 Kunstwerke in den Ausstellungshallen und Atelierhäusern auf dem Gelände der Rathenauhallen anschauen.

Nach dem großen Erfolg der ersten transformart vor einem Jahr mit rund 3000 Besucher*innen soll vor allem das kuratorische Konzept weiterentwickelt werden. »In diesem Jahr ist es uns besonders wichtig, in der industriehistorischen Kulisse eine zusammenhängend kuratierte Ausstellung zu präsentieren, die mit Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Video und Installation fast jede Art der bildnerischen Ausdrucksweise erlebbar machen soll«, erklärt Anett Münnich, Mitglied im Organisationsteam. Dass sich die Ausstellung dabei über vier ganz unterschiedliche, eigenwillige Hallen erstreckt und sie dennoch aus einem Guss sein soll, mache die kuratorische Arbeit besonders anspruchsvoll. nd Foto: Anett Münnich

28. Juni bis 1. Juli, Rathenauhallen, Schöneweide. www.transformartfest.de