Die Ägypter sind schon wieder zu Hause, der Trainer ist weg. Hector Cuper wurde entlassen. Nun bangen alle um Mohamed Salah. Der Star, der beide Turniertore des Teams erzielte, soll an Rücktritt denken. Auch, weil er sich instrumentalisiert gefühlt habe: Im Teamquartier in Grosny musste er für Aufnahmen mit Ramsan Kadyrov posieren, Tschetscheniens Präsident ernannte ihn sogar zum Ehrenbürger der Teilrepublik. In der Heimat geht’s politisch weiter: Der Sportminister und der Sportausschuss des Parlaments wollen das punktlose Ausscheiden aufarbeiten.