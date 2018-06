Für das Baukindergeld soll es nun doch nicht die zwischenzeitlich erwogene Grenze von etwa 120 Quadratmetern maximaler Wohnungsgröße geben. Allerdings soll der Zeitraum, in dem die Leistung beantragt werden kann, begrenzt werden - und zwar bis Ende 2020. Caren Lay (LINKE) kritisierte, dass die GroKo »mehr für das Baukindergeld als für den Sozialen Wohnungsbau« ausgeben wolle. nd/Agenturen Seiten 6 und 8

