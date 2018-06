Leipzig. Leipzigs Stadtchef Burkhard Jung (SPD) hat den streikenden Mitarbeitern der Neuen Halberg-Guss (NHG) Solidarität zugesichert. Er sei voller Respekt, wie die Arbeiter seit zwei Wochen versuchten, für ihre Arbeitsplätze zu kämpfen, sagte der Oberbürgermeister am Donnerstag bei einem Besuch am Werk. Die geplante Schließung des NGH-Standorts Leipzig sei völlig unsinnig. Die Produkte würden gebraucht. Das Unternehmen stellt Motorblöcke und Antriebswellen für Autos und Lastwagen her.

NHG will das Leipziger Werk Ende 2019 schließen und erwägt, am Standort Saarbrücken 300 der 1500 Arbeitsplätze abzubauen. Auch im Saarland wird gestreikt. Die Produktion ruht, erste Kunden bestätigten Engpässe wegen des Streiks. Laut IG Metall gibt es Signale der Geschäftsleitung, wieder verhandeln zu wollen. Die Gewerkschaft wolle darüber in den nächsten ein bis zwei Tagen entscheiden. Bisher waren die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag nicht vorangekommen. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem höhere Abfindungen und eine Qualifizierungsgesellschaft. Zur Unterstützung der Streikenden hat die IG Metall einen Appell auf der Online-Plattform OpenPetition gestartet, dem sich bislang rund 700 Menschen angeschlossen haben. nd