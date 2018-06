Nürnberg. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt ungebrochen. Die Zahl der offenen Stellen geht auch in diesem Monat weiter nach oben, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Es gebe in fast allen Branchen im Vorjahresvergleich mehr zu besetzende Stellen. Weiter stark zugelegt habe das Stellenangebot in der Informations- und Kommunikationsbranche, gefolgt vom Verarbeitenden Gewerbe und dem Handel. Anders sieht es im Bildungs- und Erziehungswesen aus. In diesen Bereichen würden gerade weniger Arbeitskräfte als im Vorjahr gesucht. dpa/nd