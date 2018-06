Was soll das sein

Düsseldorf. Angesichts der drohenden Streiks der Ryanair-Piloten gibt sich das Unternehmen kompromissbereit. »Wir würden es begrüßen, wenn die Gespräche mit der Vereinigung Cockpit wieder beginnen«, sagte der Marketingvorstand der irischen Billigfluggesellschaft, Kenny Jacobs, der »Rheinischen Post«. In Italien und Großbritannien habe das Unternehmen bereits Tarifverträge abgeschlossen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte vergangene Woche die Tarifgespräche mit Ryanair abgebrochen und bereitet nun eine Urabstimmung über Streiks vor. Zur Man habe nicht das Gefühl gehabt, dass Ryanair willens gewesen sei, Tarifverträge abzuschließen, hieß es. Die Urabstimmung soll bis Ende Juli laufen - Streiks sind also bereits im August möglich. In der Zwischenzeit stehe VC »für Sondierungen bereit«, hatte ein Sprecher gesagt. AFP/nd