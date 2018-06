Dallas. Im Streit um die Entwicklungsgeschichte der VR-Brille Oculus Rift hat ein US-Richter die einer Spielefirma zugesprochene Zahlung auf 250 Millionen Dollar halbiert. Davon profitieren vor allem die Oculus-Mitgründer Brendan Iribe und Palmer Luckey, die nach der ersten Entscheidung 150 und 50 Millionen Dollar zahlen sollten. Die restlichen 50 Millionen Dollar entfielen auf die Firma selbst. Facebook hatte Oculus 2014 gekauft, die VR-Brille kam 2016 in den Handel. Die Firma ZeniMax hatte erklärt, die Brille sei nur dank bei ihr entwickelter Technik möglich geworden. dpa/nd

VW muss große Parkplatzflächen für Neuwagen anmieten - auch am BER-Flughafen

Suche nach Jungen einer Fußballmannschaft in Thailand

Wie gefährlich sind Asteroiden? - In neun Jahren drohen »Finsternis und Chaos«

Vor 25 Jahren traten die Kumpel im thüringischen Bischofferode in einen Hungerstreik

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!