Dresden. Die sächsischen Landkreise Bautzen, Zwickau und Erzgebirge sind vom Robert-Koch-Institut neu als Risikogebiete für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) eingestuft worden. FSME-Viren werden von Zecken übetragen und können zu einer Gehirnhautentzündung führen. Bisher ist bereits der Landkreis Vogtland als FSME-Risikogebiet eingestuft. Reisende in diese Gebiete sollten über eine FSME-Impfung nachdenken, hieß es. Sie ist frühestens ab dem zweiten Lebensjahr möglich. dpa/nd

