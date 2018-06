Wuppertal. Für die Feiern zum 200. Geburtstag Friedrich Engels im Jahr 2020 erhält die Stadt Wuppertal Gelder des Bundes. Ein Förderbetrag von 1,1 Millionen Euro sei dafür am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestags bereitgestellt worden, teilte der Wuppertaler Bundestagsabgeordnete Helge Lindh (SPD) mit. Engels wurde am 28. November 1820 als Sohn eines reichen Fabrikanten in Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal, geboren. Er war der engste Mitstreiten von Karl Marx. Die Stadt plant Ausstellungen, Konzerte und Tagungen. Das Bundesgeld werde in die große Sonderausstellung »Friedrich Engels und seine Zeit« und in das wissenschaftliche und kulturelle Begleitprogramm fließen, teilte Oberbürgermeister Andreas Mucke mit. dpa/nd