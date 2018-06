Über acht verschiedene Modi verfügt der Sexroboter Samantha, von »Familie« bis »versaut«. Hier ist sie im Sexy-Sekretärinnen-Modus zusammen mit ihrem Erfinder Sergi Santos zu sehen. Foto: imago/Alberto Estévez

Roboter sind ein prägender Bestandteil unserer Arbeits- und Lebenswelt. Waren sie früher fast nur in der Industrie zu finden, erfüllen sie heute auch zahlreiche Aufgaben im Dienstleistungsbereich, in dem, wie Experten vermuten, künftig vermehrt androide Roboter zum Einsatz kommen werden. Das sind Maschinenwesen, die aussehen wie Menschen und sich vielfach menschenähnlich verhalten. Sie können zum Beispiel auf zwei Beinen laufen, Treppen steigen, ein Tablett transportieren, Getränke einschenken, die Waschmaschine bedienen.

David Levy, ein britischer Computerwissenschaftler, geht noch einen Schritt weiter. Er ist überzeugt, dass die Roboterentwicklung auch unserem Sexualleben neue Impulse verleihen wird. Bereits in 30 Jahren, schreibt er in seinem Buch »Love and Sex with Robots«, könnte Sex mit Maschinen eine gängige Liebespraxis sein. Dauerhafte Beziehungen zwischen Menschen und Robotern hält Levy dabei ebenso für denkbar wie regel...