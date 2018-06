Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die US-Giganten Apple, Amazon und Co. sind die wertvollsten börsennotierten Firmen. Erstmals finden sich unter den teuersten sechs Unternehmen nur Digitalkonzerne, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Angeführt wird das Ranking erneut vom iPhone-Hersteller Apple mit einem Marktwert von 905 Milliarden Dollar, gefolgt vom Onlinehändler Amazon. Bestplatziertes deutsches Unternehmen war der Softwarekonzern SAP mit 137 Milliarden Dollar (Platz 58). Siemens kommt mit 110 Milliarden Dollar auf Rang 73. Bayer landet auf Platz 84 (103 Milliarden). dpa/nd Kommentar Seite 2