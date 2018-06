Dortmund. Für den Dortmunder Hauptbahnhof gilt an diesem Wochenende zwischen 18 und 7 Uhr ein nächtliches Waffenverbot. Die Bundespolizei hat ein Mitführverbot für Schuss- und Schreckschusswaffen, Messer aller Art sowie Hieb-, Stoß- und Stichwaffen verhängt. Sie reagiert damit auf zunehmende Gewalt in Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen. 2017 registrierte die für die Ruhrgebietsbahnhöfe zuständige Inspektion Dortmund einen Anstieg der Gewaltstraftaten um 18,7 Prozent. 2018 gab es an Dortmunds Hauptbahnhof bereits über 50 Zwischenfälle mit Waffen. dpa/nd