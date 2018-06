Die folgende Aufgabe ist übrigens recht gut dazu geeignet, sich an zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen auszuprobieren. Versuchen Sie sie zuerst nur im Kopf zu lösen. Erst wenn das nicht klappt, sollten Sie zu Stift und Papier greifen.

Ihre Einsendungen an uns komplettieren Denkspielerinnen und Denkspieler nicht selten mit Bemerkungen zu ihren Denkspielmotiven. Zu lesen ist da etwa dies: Das Oberstübchen braucht immer wieder frischen Wind ... Um rundum fit zu bleiben, müssen auch die grauen Zellen trainieren ... Gehirnjogging beugt Trägheit und Vergesslichkeit vor.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Walter Womacka malte leidenschaftlich gern in seinem Sommerhaus in Loddin auf Usedom

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!