Frosch im Stadtpark sagt zu Mathestudent: »Küss mich, ich bin eine Prinzessin.« Der steckt den Frosch ein und zeigt ihn abends Freunden. »Warum machst du’s denn nicht?«, fragen die. »Für ’ne Freundin habe ich keine Zeit, aber ’nen sprechenden Frosch finde ich klasse.«

Schreibt der Professor die beiden Funktionen f‚(x) = 0 und f‚‚(x) = 1/x an die Tafel und erklärt: »Die treffen sich im Unendlichen.« Seufzt eine Studentin: »Wie romantisch!«

»Wieso müssen wir den ganzen Kram bloß lernen?«, stöhnt ein Student. »Sie müssen das lernen, weil Mathematik so Leben rettet«, antwortet der Professor. »Hä?«, reagiert der Student irritiert. »Mathematik hält so Idioten aus der Medizin raus.« nd