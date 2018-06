In der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen designierten Dresdner Opernintendanten Serge Dorny hat das Land Sachsen einen Vergleich geschlossen. Danach bekommt der 2014 fristlos gekündigte Belgier 350 000 Euro und nicht wie von ihm gefordert das Volumen seines nicht angetretenen Vertrages von rund 1,7 Millionen Euro, wie das Kunstministerium mitteilte. Das Gerichtsverfahren zu den Folgen der Kündigung sei beendet. Der 56-Jährige war ein halbes Jahr vor seinem geplanten Amtsantritt gefeuert worden. Damals arbeitete Dorny bereits mit einem »Vorbereitungsvertrag« an der Elbe. dpa/nd

Der US-Soziologe Matthew Desmond hat untersucht, wie Armut und Reichtum in einer Gesellschaft zusammenhängen

