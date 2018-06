Was soll das sein

Wandmosaik von Walter Womacka am Haus des Lehrers in Berlin. Foto: imago/Enters

Liebe Leserinnen und Leser, als der Maler Prof. Walter Womacka im Jahr 2010, drei Monate vor seinem 85. Geburtstag, starb, hinterließ er ein gewaltiges Werk. Wir stellen Ihnen den »Bummler zwischen zwei Welten« vor, verbunden mit der Möglichkeit, handsignierte Drucke Womackas zu erwerben.

In dieser Ausgabe der ndCommune kümmern wir uns außerdem um Gesetze. Sie haben es sicher mitbekommen: Seit dem 25. Mai gilt die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Natürlich betreffen die Änderungen in Sachen Schutz persönlicher Daten auch das »nd« und unsere Leserinnen und Leser. Unser Verlagsleiter Olaf Koppe erklärt Ihnen auf Seite 4, was die Gesetzesänderungen für Sie konkret bedeuten.

Abos, Abos, Abos! Wir werden nicht müde, um neue Leser zu werben. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Wir haben keinen Grund, uns entspannt zurückzulehnen. Passend dazu legt Ihnen der LINKE-Politiker Hans Modrow, der unserer Zeitung seit Jahrzehnten verbunden ist, eine Möglichkeit nahe, dem »nd« eine neue Lesergeneration zu erschließen.

Wo wir schon bei Geschichte sind: Unsere nächste nd-Leserreise führt Sie in Polens geschichtsträchtige Hauptstadt Warschau, zu der Reiseredakteurin Heidi Diehl und Reiseleiter Holger Politt Sie herzlich einladen. Und nachdem die Lesermeinungen in der letzten Ausgabe nicht viel Platz erhalten haben, widmen wir uns in diesem Monat wieder ausführlich den Gedanken unserer Leserinnen und Leser. Eine schöne und anregende Lektüre wünscht

Katja Choudhuri, ndCommune-Redakteurin.