Potsdam. Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen bei Linthe (Potsdam-Mittelmark) gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Der 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Bei Treuenbrietzen war in der Nacht ein weiterer Autofahrer ums Leben gekommen, nachdem er gegen einen Baum gerast war. dpa/nd