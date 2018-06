Argentiniens Fußballer machen sich vor ihrem ersten K.-o.-Spiel am Sonnabend gegen Frankreich auf alles gefasst. Beim Abschlusstraining im WM-Camp in Bronnizy ließ Trainer Jorge Sampaoli seine Torhüter Elfmeterschießen üben. Franco Armani soll nach seinem guten Debüt gegen Nigeria wieder im Tor stehen, doch auch die weiteren Keeper Wilfredo Caballero und Nahuel Guzman wurden vom Punkt getestet - und zwar von Argentiniens Juniorennationalspielern, die als Sparringspartner nach Russland mitgereist sind. nd/Agenturen

