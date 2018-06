Wen wählen? Überhaupt wählen? Einen anderen Fokus als Wahlen wählen? Die Anti-Erdogan-Opposition ist sich keineswegs einig. Foto: AFP/Yasin Akgul

Die 15 Tage vor den türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen waren für Gülcan die seit Langem schönste Zeit in Diyarbakır. Jeden Tag war sie nachmittags drei Stunden in ihrer Nachbarschaft im Stadtteil Bağlar im Westen der kurdisch geprägten Provinzhauptstadt unterwegs, um an den Haustüren für die Linkspartei HDP zu werben. »Die Familien waren glücklich, uns zu sehen«, sagt sie, »weil seit Langem niemand mehr von der Partei vor Ort war. Wenn ich gesagt habe: ›Ich grüße euch von Selahattin Demirtaş, wir erwarten eure Stimmen‹, haben mich die meisten direkt umarmt, geküsst und zum Tee hereingebeten.«

In ihrer Nachbarschaft war Gülcan eine von etwa 20 Helfern, viele davon ältere Menschen. »Von den jungen Leuten sind nur wenige Aktive übrig, viele sind verhaftet worden. Selbst meine Familie, die sonst sehr aktiv ist, war wegen des Ausnahmezustands kaum mehr auf der Straße«, sagt Gülcan. Einige Wahlhelfer aus ihrer Nachbarscha...