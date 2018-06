Was soll das sein

Schwerin. Die Pendler auf der Bahnstrecke Hamburg-Rostock können aufatmen: Am Sonntag zieht zwischen Schwerin und Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern wieder Normalität ein. Der seit 8. Januar komplett gesperrte Streckenabschnitt wird zwar zunächst nur eingleisig freigegeben - die Zeit der Ersatzbusse sei dennoch vorbei, versichert die Bahn. Damit sind die Reisenden wieder deutlich schneller am Ziel und für Ostsee-Urlauber mit Koffern fällt das Ärgernis des Umstiegs weg. Das zweite Gleis soll dann im Dezember freigegeben werden.

Zunächst sollte die Streckensperrung bereits Mitte April enden. Doch ein Moor bei Kronshof machte einen Strich durch die Rechnung. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten war die Moorstelle geprüft und die Gründung verbessert worden.

Auch das Wetter verzögerte nach Angaben der Bahn den Baufortschritt. Wegen starker Niederschläge im Herbst konnten demnach wichtige Arbeiten erst im Februar ausgeführt werden. Laut Bahn haben mehr als drei Wochen Dauerfrost die Bodenarbeiten zusätzlich behindert. dpa/nd