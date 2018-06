Annapolis. Ein Mann hat in der Redaktion der Zeitung »Capital Gazette« in Annapolis, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Maryland, ein Blutbad angerichtet. Er tötete fünf Menschen, zwei wurden verletzt, so die Polizei am Donnerstag (Ortszeit). Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Reporter Phil Davis schrieb bei Twitter, ein Bewaffneter habe »durch die Glastür ins Büro geschossen und das Feuer auf mehrere Mitarbeiter eröffnet«.

Die Redaktion befindet sich in einem Bürohaus. 170 Menschen seien aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Die Toten seien vier Journalisten - drei Männer und eine Frau - sowie eine Vertriebsmitarbeiterin, so die Polizei. Die Zeitung »The Baltimore Sun«, zu der die »Capital Gazette« gehört, berichtete, der mutmaßliche Täter lag seit langem im Streit mit der Redaktion. Auslöser waren demnach Berichte aus dem Jahr 2011 über ihn wegen Belästigungsvorwürfen. AFP/nd